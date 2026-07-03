Португалия и Испания в 1/8 финала ЧМ. Рыбакина вышла в 3-й круг Уимблдона. Главное к утру

Победа Португалии в матче с Хорватией в компенсированное время на ЧМ-2026, разгром Испанией Австрии в 1/16 финала мирового первенства и выход второй ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в третий круг Уимблдона-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».