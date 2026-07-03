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3 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, РПЛ, ФИФА, хоккей, НХЛ, теннис, Уимблдон-2026

Португалия и Испания в 1/8 финала ЧМ. Рыбакина вышла в 3-й круг Уимблдона. Главное к утру
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Победа Португалии в матче с Хорватией в компенсированное время на ЧМ-2026, разгром Испанией Австрии в 1/16 финала мирового первенства и выход второй ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в третий круг Уимблдона-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Португалия обыграла Хорватию с голом в компенсированное время и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  2. Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  3. Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026, обыграв американку Макнелли.
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