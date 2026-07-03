Аргентина — Кабо-Верде: во сколько матч 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). Начало игры — в 1:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Австралии стала первой в группе J. Национальная команда Кабо-Верде заняла второе место в группе H.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.