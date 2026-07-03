Генич дал прогноз на всю сетку плей-офф ЧМ-2026 до финала

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич в эфире телеканала «Матч ТВ» сделал свой прогноз турнирной сетки плей‑офф чемпионата мира 2026 года. Он спрогнозировал, что победителем мирового первенства станет сборная Франции. Прогноз Генича на сетку плей-офф ЧМ выглядит следующим образом:

Четвертьфиналы:

Аргентина — Колумбия;

Бразилия — Англия;

Франция — Марокко;

Испания — Бельгия.

Полуфиналы:

Франция — Испания;

Англия — Колумбия.

Матч за третье место:

Испания — Англия.

Финал:

Франция — Колумбия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.