Генич дал прогноз на всю сетку плей-офф ЧМ-2026 до финала
Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич в эфире телеканала «Матч ТВ» сделал свой прогноз турнирной сетки плей‑офф чемпионата мира 2026 года. Он спрогнозировал, что победителем мирового первенства станет сборная Франции. Прогноз Генича на сетку плей-офф ЧМ выглядит следующим образом:
Четвертьфиналы:
- Аргентина — Колумбия;
- Бразилия — Англия;
- Франция — Марокко;
- Испания — Бельгия.
Полуфиналы:
- Франция — Испания;
- Англия — Колумбия.
Матч за третье место:
- Испания — Англия.
Финал:
- Франция — Колумбия.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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