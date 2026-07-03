Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман уволен из сборной Германии, вместо него будет назначен Клопп — источник

Нагельсман уволен из сборной Германии, вместо него будет назначен Клопп — источник
Комментарии

Сборная Германии уволила Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на авторитетное издание Bild.

Отмечается, что Юрген Клопп не против возглавить немецкую национальную команду после увольнения Нагельсмана.

38-летний Нагельсман возглавлял сборную Германии с 2023 года. Действующее трудовое соглашение Нагельсмана с DFB рассчитано до 2028 года. Немецкая национальная команда покинула чемпионат мира 2026 года на стадии 1/16 финала. Германия сенсационно уступила Парагваю, за что подверглась массовой критике.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Германии готова выплатить Нагельсману компенсацию в размере € 7 млн.

Календарь ЧМ-2026
Сетка ЧМ-2026
Материалы по теме
Нагельсман не единственная причина провала Германии. Его уход не решит главную проблему
Нагельсман не единственная причина провала Германии. Его уход не решит главную проблему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android