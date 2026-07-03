Нагельсман уволен из сборной Германии, вместо него будет назначен Клопп — источник

Сборная Германии уволила Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на авторитетное издание Bild.

Отмечается, что Юрген Клопп не против возглавить немецкую национальную команду после увольнения Нагельсмана.

38-летний Нагельсман возглавлял сборную Германии с 2023 года. Действующее трудовое соглашение Нагельсмана с DFB рассчитано до 2028 года. Немецкая национальная команда покинула чемпионат мира 2026 года на стадии 1/16 финала. Германия сенсационно уступила Парагваю, за что подверглась массовой критике.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Германии готова выплатить Нагельсману компенсацию в размере € 7 млн.