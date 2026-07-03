Стал известен лучший игрок матча между Швейцарией и Алжиром в 1/16 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Алжиром (2:0). Команды сыграли на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Эмболо открыл счёт в матче на 11-й минуте матча с передачи Йохана Манзамби.

На стадии 1/8 финала Швейцария встретится с победителем пары Колумбия — Гана.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B. Алжирцы, в свою очередь, вышли в стадию матчей на выбывание с третьей позиции в квартете J.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.