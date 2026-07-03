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«Снова заставил всех замолчать». Чичарито — об игре Роналду в матче с Хорватией

«Снова заставил всех замолчать». Чичарито — об игре Роналду в матче с Хорватией
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) поделился мнением об игре 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Хорватией (2:1). Капитан португальцев отметился голом с пенальти на 68-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«После первого матча Роналду подвергся сильной критике. Во втором матче ему создавали моменты, и он забивал, как обычно.

41 год, 976 голов на счету, и он по-прежнему бежит назад со скоростью 30 км/ч. Сегодня он снова заставил всех замолчать. Пример для всех», — сказал Чичарито в эфире FOX Sports.

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