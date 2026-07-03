Роналду — первый игрок в истории футбола, забивший 25+ голов на ЧМ и Евро

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим минимум 25 голов на чемпионатах мира и Европы. Об этом сообщает Squawka.

Голы Роналду на чемпионатах мира и Европы:

Евро-2004 — два гола;

ЧМ-2006 — гол;

Евро-2008 — гол;

ЧМ-2010 — гол;

Евро-2012 — три гола;

ЧМ-2014 — гол;

Евро-2016 — три гола;

ЧМ-2018 — четыре гола;

Евро-2020 — пять голов;

ЧМ-2022 — гол;

ЧМ-2026 (идёт на текущий момент) — три гола.

Роналду забил свой 25-й гол на чемпионатах мира и Европы в матче 1/16 финала мирового первенства 2026 года с Хорватией (2:1). 41-летний нападающий забил с пенальти на 68-й минуте.

Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией: