Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду — первый игрок в истории футбола, забивший 25+ голов на ЧМ и Евро

Роналду — первый игрок в истории футбола, забивший 25+ голов на ЧМ и Евро
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим минимум 25 голов на чемпионатах мира и Европы. Об этом сообщает Squawka.

Голы Роналду на чемпионатах мира и Европы:

  • Евро-2004 — два гола;
  • ЧМ-2006 — гол;
  • Евро-2008 — гол;
  • ЧМ-2010 — гол;
  • Евро-2012 — три гола;
  • ЧМ-2014 — гол;
  • Евро-2016 — три гола;
  • ЧМ-2018 — четыре гола;
  • Евро-2020 — пять голов;
  • ЧМ-2022 — гол;
  • ЧМ-2026 (идёт на текущий момент) — три гола.

Роналду забил свой 25-й гол на чемпионатах мира и Европы в матче 1/16 финала мирового первенства 2026 года с Хорватией (2:1). 41-летний нападающий забил с пенальти на 68-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Снова заставил всех замолчать». Чичарито — об игре Роналду в матче с Хорватией

Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android