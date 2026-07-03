Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич раскритиковал систему VAR после вылета сборной Хорватии с ЧМ-2026

Лука Модрич раскритиковал систему VAR после вылета сборной Хорватии с ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал работу VAR после поражения своей команды от Португалии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Судья сказал, что Матанович коснулся мяча, но мы смотрели повтор — нигде не видно, что он его трогал. Если он не касается мяча, значит, это не офсайд.

Да, мы заслуживали намного большего. Некоторые вещи были не в нашу пользу. Этот пенальти… Если бы ситуация была обратной, VAR бы никогда не вмешался. Я ещё в начале говорил, когда VAR только ввели, что он мне не нравится. Со временем он стал полезен в некоторых моментах, но его используют неправильно или выборочно, иногда учитывая статус команды.

VAR должен вмешиваться только при очевидной ошибке. Если ситуация спорная, в неё нельзя лезть. Это не пенальти. Оба боролись, толкались, никто никого специально не тянул — они просто держали друг друга, и оба падали. В такой игре нельзя назначать такой пенальти.

Поэтому я и говорю: VAR должен работать только при явной ошибке. Если момент можно трактовать по‑разному — не нужно вмешиваться. Это меня раздражает и всегда идёт не в нашу пользу. Но что есть, то есть, идём дальше. Мы не будем оправдываться, но такие вещи влияют на судьбы матчей и эмоции игроков. Здесь много молодых футболистов, и такие эпизоды их ломают. Очень обидно.

Больше не хочу об этом говорить. Мы можем гордиться нашей игрой, особенно вторым таймом. Это та Хорватия, которую все знают и уважают», — приводит слова Модрича Jutarnji List.

Во втором тайме после вмешательства VAR арбитр Эспен Эскос назначил пенальти в ворота хорватов, который реализовал Криштиану Роналду. В добавленное время защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол сравнял счёт, однако норвежский арбитр отменил гол из-за офсайда. После просмотра VAR было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Гвардиола, в офсайде находился полузащитник Марио Пашалич, к которому мяч пришёл после касания форварда Игоря Матановича.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото: Роналду и Модрич дважды обнялись после матча Португалии и Хорватии на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android