Лука Модрич раскритиковал систему VAR после вылета сборной Хорватии с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал работу VAR после поражения своей команды от Португалии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:2).

«Судья сказал, что Матанович коснулся мяча, но мы смотрели повтор — нигде не видно, что он его трогал. Если он не касается мяча, значит, это не офсайд.

Да, мы заслуживали намного большего. Некоторые вещи были не в нашу пользу. Этот пенальти… Если бы ситуация была обратной, VAR бы никогда не вмешался. Я ещё в начале говорил, когда VAR только ввели, что он мне не нравится. Со временем он стал полезен в некоторых моментах, но его используют неправильно или выборочно, иногда учитывая статус команды.

VAR должен вмешиваться только при очевидной ошибке. Если ситуация спорная, в неё нельзя лезть. Это не пенальти. Оба боролись, толкались, никто никого специально не тянул — они просто держали друг друга, и оба падали. В такой игре нельзя назначать такой пенальти.

Поэтому я и говорю: VAR должен работать только при явной ошибке. Если момент можно трактовать по‑разному — не нужно вмешиваться. Это меня раздражает и всегда идёт не в нашу пользу. Но что есть, то есть, идём дальше. Мы не будем оправдываться, но такие вещи влияют на судьбы матчей и эмоции игроков. Здесь много молодых футболистов, и такие эпизоды их ломают. Очень обидно.

Больше не хочу об этом говорить. Мы можем гордиться нашей игрой, особенно вторым таймом. Это та Хорватия, которую все знают и уважают», — приводит слова Модрича Jutarnji List.

Во втором тайме после вмешательства VAR арбитр Эспен Эскос назначил пенальти в ворота хорватов, который реализовал Криштиану Роналду. В добавленное время защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол сравнял счёт, однако норвежский арбитр отменил гол из-за офсайда. После просмотра VAR было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Гвардиола, в офсайде находился полузащитник Марио Пашалич, к которому мяч пришёл после касания форварда Игоря Матановича.