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Криштиану Роналду догнал Артёма Дзюбу по голам в плей-офф чемпионата мира

Криштиану Роналду догнал Артёма Дзюбу по голам в плей-офф чемпионата мира
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил дебютный для себя гол в матчах плей-офф чемпионата мира за всю карьеру. Накануне он оформил взятие ворот в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Хорватии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Теперь на счету Роналду один гол в матчах плей-офф мирового первенства. Аналогичное количество забитых мячей у нападающего сборной России Артёма Дзюбы, который отметился голом в плей-офф ЧМ-2018.

Напомним, в матче с Хорватией Роналду вышел в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте. На 68-й минуте он реализовал пенальти и сравнял счёт в матче. На 61-й минуте судьи отменили гол Криштиану из-за офсайда.

На стадии 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Испании.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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