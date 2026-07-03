Капитан Алжира Рияд Марез завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026

35-летний капитан сборной Алжира Рияд Марез объявил о завершении карьеры в национальной команде после вылета с чемпионата мира — 2026. О этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Рияд Марез является вингером саудовского клуба «Аль-Ахли». Он играл в составе алжирской сборной с 2014 года. За это время футболист провёл 119 матчей, в которых набрал 85 результативных действий — забил 40 голов и отдал 45 ассистов. В составе национальной команды Марез стал обладателем Кубка африканских наций — 2019.

Сборная Алжира покинула ЧМ-2026 после поражения в матче 1/16 финала со Швейцарией (0:2).