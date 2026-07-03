Роналду ответил на вопрос об отмене гола и о своей замене в матче Португалия — Хорватия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос об отмене гола и о своей замене в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Хорватией (2:1).

— Что вас больше расстраивает: отмена гола или замена?

— Я больше расстраиваюсь, когда не выхожу в стартовом составе, — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

На 61-й минуте арбитр Эспен Эскос отменил гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду из-за офсайда. Позднее Роналду реализовал пенальти, сравняв счёт на 68-й минуте. На 81-й минуте форвард был заменён.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).