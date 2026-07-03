Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матанович признался, что коснулся мяча при отменённом голе Хорватии на 90+13-й минуте

Матанович признался, что коснулся мяча при отменённом голе Хорватии на 90+13-й минуте
Комментарии

Нападающий сборной Хорватии Игор Матанович подтвердил, что коснулся мяча в моменте с отменённым голом на 90+13-й минуте матча с Португалией (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Главный судья встречи Эспен Эскос после вмешательства VAR отменил гол хорватской национальной команды из-за офсайда у Марио Пашалича. До этого Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который отскочил к Пашаличу.

«Честно говоря, мне кажется, я почувствовал лёгкое прикосновение [мяча] к волосам. Я спросил судью, поскольку не был до конца уверен, коснулся ли я. Он сказал мне, что в мяче есть чип — было лёгкое касание мяча, поэтому был офсайд», — приводит слова Матановича Mundo Deportivo.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото
Офсайд, из-за которого отменили гол сборной Хорватии на 90+13-й минуте матча с Португалией

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android