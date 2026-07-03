Матанович признался, что коснулся мяча при отменённом голе Хорватии на 90+13-й минуте

Нападающий сборной Хорватии Игор Матанович подтвердил, что коснулся мяча в моменте с отменённым голом на 90+13-й минуте матча с Португалией (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Главный судья встречи Эспен Эскос после вмешательства VAR отменил гол хорватской национальной команды из-за офсайда у Марио Пашалича. До этого Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который отскочил к Пашаличу.

«Честно говоря, мне кажется, я почувствовал лёгкое прикосновение [мяча] к волосам. Я спросил судью, поскольку не был до конца уверен, коснулся ли я. Он сказал мне, что в мяче есть чип — было лёгкое касание мяча, поэтому был офсайд», — приводит слова Матановича Mundo Deportivo.

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