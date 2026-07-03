«Не на 100% удовлетворён игрой». Якин — о победе Швейцарии над Алжиром в 1/16 финала ЧМ

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о победе над Алжиром (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Я не на 100% удовлетворён игрой, но результатом очень доволен. Нам пришлось немного ротировать состав во втором тайме.

По ходу матча мы прибавили в плане организации игры. Нам пришлось прессинговать, и нам повезло. В итоге всё сложилось удачно», – приводит слова Якина Globo.

В 1/8 финала швейцарcкая национальная команда сыграет с победителем матча Колумбия – Гана.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).