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«Не на 100% удовлетворён игрой». Якин — о победе Швейцарии над Алжиром в 1/16 финала ЧМ

«Не на 100% удовлетворён игрой». Якин — о победе Швейцарии над Алжиром в 1/16 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о победе над Алжиром (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Алжир
1:0 Эмболо – 10'     2:0 Ндой – 46'    

«Я не на 100% удовлетворён игрой, но результатом очень доволен. Нам пришлось немного ротировать состав во втором тайме.

По ходу матча мы прибавили в плане организации игры. Нам пришлось прессинговать, и нам повезло. В итоге всё сложилось удачно», – приводит слова Якина Globo.

В 1/8 финала швейцарcкая национальная команда сыграет с победителем матча Колумбия – Гана.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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