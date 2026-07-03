Испания выиграла все восемь матчей на больших турнирах, где Ямаль выходил в старте

Сборная Испании победила во всех восьми матчах на крупных турнирах (ЧМ и Евро), в которых нападающий Ламин Ямаль выходил в основном составе. Это лучший показатель среди всех европейских футболистов, выходивших в стартовом составе в истории чемпионатов мира и Европы. Об этом сообщает Opta.

На текущий момент 18-летний вингер выходил на поле с первых минут в шести встречах чемпионата Европы — 2024 и в двух матчах мирового первенства 2026 года.

Всего на счету Ямаля один гол в четырёх матчах на чемпионате мира 2026 года.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала с Португалией. Матч состоится 6 июля.

Чем уникален Ламин Ямаль: