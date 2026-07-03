Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания выиграла все восемь матчей на больших турнирах, где Ямаль выходил в старте

Испания выиграла все восемь матчей на больших турнирах, где Ямаль выходил в старте
Комментарии

Сборная Испании победила во всех восьми матчах на крупных турнирах (ЧМ и Евро), в которых нападающий Ламин Ямаль выходил в основном составе. Это лучший показатель среди всех европейских футболистов, выходивших в стартовом составе в истории чемпионатов мира и Европы. Об этом сообщает Opta.

На текущий момент 18-летний вингер выходил на поле с первых минут в шести встречах чемпионата Европы — 2024 и в двух матчах мирового первенства 2026 года.

Всего на счету Ямаля один гол в четырёх матчах на чемпионате мира 2026 года.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала с Португалией. Матч состоится 6 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Доволен победой и рад, что получил игровое время». Ямаль — о матче с Австрией на ЧМ-2026

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android