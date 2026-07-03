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Экс-капитан сборной России Мостовой рассказал, что французский полузащитник Зидан попросил его обменяться футболками.

Мостовой рассказал, что Зидан уговаривал его обменяться футболками
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Бывший капитан сборной России Александр Мостовой рассказал, что французский полузащитник Зинедин Зидан попросил его обменяться футболками после матча национальных команд в «Лужниках» в 1998 году.

«Зизу мне навязал её. Я не хотел брать его майку, потому что мы проиграли в «Лужниках» 2:3. Я отвернулся, расстроенный был, мы уходили. Он догнал, кинул: «Возьми». Я говорю: «Не надо». Если я повернусь, там вообще везде грязь из «Лужников». Я вам гарантирую, что запах очень хороший», — отметил Мостовой во время записи подкаста «Кто здесь Царь?»

Александр Мостовой провёл в составе сборных России и СССР 65 матчей, в которых забил 13 мячей.

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