Главное с ЧМ-2026 на 3 июля: Роналду догнал Дзюбу, ФИФА объяснила скандальную отмену гола

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определились 13 из 16 участников 1/8 финала, Криштиану Роналду забил свой первый гол в истории плей-офф ЧМ, догнав Артёма Дзюбу, а ФИФА объяснила скандальную отмену гола Хорватии на 90+13-й минуте.

Главное с ЧМ-2026 на 3 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.