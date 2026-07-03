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Главное с ЧМ-2026 на 3 июля: Роналду догнал Дзюбу, ФИФА объяснила скандальную отмену гола

Главное с ЧМ-2026 на 3 июля: Роналду догнал Дзюбу, ФИФА объяснила скандальную отмену гола
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определились 13 из 16 участников 1/8 финала, Криштиану Роналду забил свой первый гол в истории плей-офф ЧМ, догнав Артёма Дзюбу, а ФИФА объяснила скандальную отмену гола Хорватии на 90+13-й минуте.

Главное с ЧМ-2026 на 3 июля:

  1. Сборная Испании уверенно вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  2. Португалия обыграла Хорватию в драматичном матче 1/16 финала ЧМ, Роналду забил гол.
  3. Гол Хорватии на 90+13-й минуте в ворота Португалии отменили благодаря датчику в мяче.
  4. Криштиану Роналду догнал Артёма Дзюбу по голам в плей-офф чемпионата мира.
  5. Роналду и Модрич установили рекорд всех времён на чемпионатах мира.
  6. ФИФА выступила с заявлением об отменённом голе Хорватии на 90+13-й минуте.
  7. Швейцария пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026.
  8. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала ЧМ, обновилась турнирная сетка.
  9. Роналду стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф чемпионата мира.
  10. Перишич установил рекорд всех времён в сборной Хорватии.
  11. Сестра Роналду заявила, что форвард завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026.
  12. Роналду высказался о возможном уходе из сборной после ЧМ-2026.
  13. Капитан Алжира Рияд Марез завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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