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Видео: Роналду заводит толпу болельщиков у отеля после выхода Португалии в 1/8 финала ЧМ

Видео: Роналду заводит толпу болельщиков у отеля после выхода Португалии в 1/8 финала ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду жестами взаимодействовал с группой болельщиков, собравшейся рядом с отелем национальной команды после её победы в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Хорватией (2:1) и выхода в следующую стадию турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Роналду заводит толпу болельщиков у отеля сборной Португалии:

В 1/8 финала мирового первенства сборная Португалии встретится с Испанией. Эта игра состоится 6 июля и пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

Роналду поразил ворота Хорватии на 68-й минуте, забив с пенальти. Всего 41-летний форвард отметился тремя голами в четырёх встречах чемпионата мира 2026 года.

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