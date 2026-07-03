Видео: Роналду заводит толпу болельщиков у отеля после выхода Португалии в 1/8 финала ЧМ

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду жестами взаимодействовал с группой болельщиков, собравшейся рядом с отелем национальной команды после её победы в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Хорватией (2:1) и выхода в следующую стадию турнира.

Роналду заводит толпу болельщиков у отеля сборной Португалии:

В 1/8 финала мирового первенства сборная Португалии встретится с Испанией. Эта игра состоится 6 июля и пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

Роналду поразил ворота Хорватии на 68-й минуте, забив с пенальти. Всего 41-летний форвард отметился тремя голами в четырёх встречах чемпионата мира 2026 года.