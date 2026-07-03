«Чувствовал, что судьбу матча решит пенальти». Роналду — о встрече с Хорватией на ЧМ-2026

Звёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал об ощущениях перед матчем 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Хорватией (2:1).

«Ещё днём у меня было ощущение, что судьбу матча решит пенальти. Мы готовились к такому развитию событий с самого дня, потому что я чувствовал, что именно так всё и произойдёт. Сердце билось очень быстро, но я постарался довериться своим ощущениям, положиться на интуицию и поверить, что забью. Я всегда в это верил», — приводит слова Роналду журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря победе над национальной командой Хорватии. Нападающий забил с пенальти на 68-й минуте, став самым возрастным автором гола в истории плей-офф первенства планеты.

В следующем раунде Португалия сыграет с Испанией. Матч пройдет 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00.