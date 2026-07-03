Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Звёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал об ощущениях перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией

«Чувствовал, что судьбу матча решит пенальти». Роналду — о встрече с Хорватией на ЧМ-2026
Комментарии

Звёздный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал об ощущениях перед матчем 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Хорватией (2:1).

«Ещё днём у меня было ощущение, что судьбу матча решит пенальти. Мы готовились к такому развитию событий с самого дня, потому что я чувствовал, что именно так всё и произойдёт. Сердце билось очень быстро, но я постарался довериться своим ощущениям, положиться на интуицию и поверить, что забью. Я всегда в это верил», — приводит слова Роналду журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря победе над национальной командой Хорватии. Нападающий забил с пенальти на 68-й минуте, став самым возрастным автором гола в истории плей-офф первенства планеты.

В следующем раунде Португалия сыграет с Испанией. Матч пройдет 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Материалы по теме
Роналду ответил на вопрос об отмене гола и о своей замене в матче Португалия — Хорватия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android