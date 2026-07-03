Симеоне высказался о будущем Альвареса после слов игрока о желании покинуть «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что побеседовал с нападающим «матрасников» Хулианом Альваресом, находящимся в сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года, а также ответил на вопрос о будущем форварда в клубе.

После матча ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Альварес сказал: «Лучшее для моего будущего — это трансфер».

«Будущее Хулиана сейчас — это только матч Аргентины с Кабо-Верде [на чемпионате мира — 2026]. Он должен сосредоточиться на этом и не думать о других вещах. Это сложно, потому что там много чего происходит, но он не должен думать о подобном. Но всё решится, как и всегда в жизни.

Моя встреча с Альваресом? Я посетил сборную, чтобы увидеть Джулиано [Симеоне], и у меня была возможность немного поговорить с Хулианом. Я спросил его о его текущем моменте и как у него дела с лодыжкой. Он сказал мне, что уже в порядке на 100%. В последнем матче он был не совсем в своей тарелке, но он уже восстановил темп игры и показывает другую интенсивность.

Альварес — выдающийся игрок. Лучший футболист «Атлетико» сейчас. Цифры говорят сами за себя и являются экстраординарными. В нашей команде он показывает вещи, доказывающие, что это необыкновенный футболист. Мы очень довольны им и его выступлением», — приводит слова Симеоне ESPN.

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