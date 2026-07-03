ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Ильёй Агаповым

ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с защитником Ильёй Агаповым.

«ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» договорились о полноценном трансфере защитника.

В прошлом сезоне Илья уже выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды.

На счету Агапова 33 матча, 2 гола и 3 голевые передачи за нашу команду. Также вместе с армейцами защитник дважды стал обладателем Кубка России.

Желаем Илье удачи в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

В прошедшем сезоне Агапов принял участие в четырёх матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Также игрок провёл 10 матчей за «Уфу». Трудовое соглашение игрока с ЦСКА было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.