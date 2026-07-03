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Роналду высказался о матче Португалии с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026

Роналду высказался о матче Португалии с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира — 2026, который состоится в понедельник, 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Испании — один из главных претендентов на победу на чемпионате мира. Это будет сложный матч, как и все остальные. С моей точки зрения, мы будем к нему готовы, поскольку уже очень хорошо знакомы с их командой. Думаю, что это будет очень равная игра», — сказал Роналду после игры с Хорватией.

На стадии 1/16 финала Португалия победила Хорватию со счётом 2:1. На том же этапе сборная Испании разгромила Австрию со счётом 3:0.

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