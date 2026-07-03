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Фото: карта 11 голов Криштиану Роналду на чемпионатах мира

Фото: карта 11 голов Криштиану Роналду на чемпионатах мира
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Хорватией (2:1). Статистический портал Opta опубликовал карту всех голов Роналду, забитых на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Криштиану Роналду реализовал пенальти, сравняв счёт на 68-й минуте. Этот мяч стал для португальца первым в раунде плей-офф на мировых первенствах.

Фото: Opta Analyst

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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