Фото: карта 11 голов Криштиану Роналду на чемпионатах мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Хорватией (2:1). Статистический портал Opta опубликовал карту всех голов Роналду, забитых на чемпионатах мира.

Криштиану Роналду реализовал пенальти, сравняв счёт на 68-й минуте. Этот мяч стал для португальца первым в раунде плей-офф на мировых первенствах.

Фото: Opta Analyst

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).