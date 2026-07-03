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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о судействе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Португалией (1:2).

«Было очень плохим». Тренер Хорватии Далич — о судействе на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о судействе в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Португалии (1:2).

«Конечно, было видно, что судейство было очень плохим не в нашу пользу. Мы не получили ни одного свистка, ни одного штрафного, ничего из того, что должны были получить. Но, повторю, это не причина нашего поражения», — приводит слова Далича издание Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года

Также тренер высказался о влиянии VAR на ход матчей.

«Разрушается то, чем футбол был раньше. Я не говорю, что VAR только помогает или только мешает, но он убивает эмоции. Он лишает тебя тех чувств, которые ты испытываешь в моменте, а затем словно возвращает назад. С этим непросто смириться. Понятно, что все стремятся сделать футбол максимально честным и справедливым, поэтому такие решения и принимаются. Но, на мой взгляд, мы зашли слишком далеко в использовании VAR. В этом уже нет необходимости», — добавил хорватский специалист.

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