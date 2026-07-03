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Мостовой: у Австрии три человека играли с лишним весом, Рангнику лучше уйти в отставку

Мостовой: у Австрии три человека играли с лишним весом, Рангнику лучше уйти в отставку
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой подвёл итоги матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Испанией и Австрией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Перед матчем Испании с Австрией я прогнозировал, что испанцы выиграют со счётом 2:0. Получилось ещё крупнее — 3:0. Всё к этому шло. Мне бросилось в глаза, что у Австрии три или четыре человека играют с лишним весом. Это было так заметно! Я когда это увидел, говорю: «Да не может быть! Как они такие толстые?» На фоне испанцев они казались какими-то регбистами. Испания начала терзать австрийцев с первой минуты. В первом тайме у Австрии ни один удар не дошёл до ворот. Это вопросы к Рангнику, который до игры сказал, что не дадут пространства и ещё чего-то. Рангнику сейчас лучше всего собраться и уйти в отставку. Испания — красавцы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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