«Реал» сделал заявление насчёт информации об интересе к Энцо Фернандесу из «Челси»

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу.

«В свете появившихся в последние дни сообщений и заявлений о предполагаемом интересе мадридского «Реала» к игроку Энцо Фернандесу клуб хотел бы заявить, что он не предпринимал никаких усилий, прямых или косвенных, для подписания контракта с вышеупомянутым игроком и, соответственно, не намерен осуществлять подобную операцию.

«Реал» Мадрид хочет выразить своё глубочайшее уважение Энцо Фернандесу, великому футболисту, чья карьера и мастерство широко известны, а также «Челси», клубу, с которым его связывают прекрасные институциональные отношения.

Именно из-за уважения, которого заслуживает такой клуб, как «Челси», и в соответствии с принципами институциональной лояльности, которые всегда определяли действия мадридского «Реала», клуб считает необходимым категорически опровергнуть необоснованные спекуляции, не соответствующие действительности.

«Реал» Мадрид сожалеет, что, несмотря на ясность фактов и бездействие клуба, продолжает распространяться информация, не соответствующая действительности, которая лишь способствует возникновению путаницы среди болельщиков и наносит ненужный вред вовлечённым организациям и лицам», — написано в сообщении «сливочных».

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