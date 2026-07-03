Александр Мостовой назвал фаворита матча сборных Испании и Португалии на ЧМ-2026

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой назвал фаворита матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Португалии. Он сделал выбор в пользу испанской национальной команды.

«Испанцы будут фаворитами матча с Португалией. Особенно после того, как разобрались с тяжеловесной Австрией. Вчера испанцы по десятибалльной системе точно сыграли на девятку. С первых минут было заметно, как качественно они работают с мячом и двигаются. Испания будет небольшим фаворитом. Вы же видите, что все мучатся на чемпионате мира, за исключением единиц. А у Португалии тоже сильная команда. Жалко, что они играют между собой так рано», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.