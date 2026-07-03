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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду на ЧМ-2026

Тренер Португалии Мартинес оценил футбольное мастерство Роналду на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал игру нападающего национальной команды Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.

«На этом чемпионате мира нет ни одного футболиста, который исполнил бы пенальти так, как это сделал Криштиану Роналду», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над Хорватией (2:1). 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и сравнял счёт на 68-й минуте, забив с пенальти. Он стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф чемпионатов мира.

В следующем раунде португальцы сыграют с Испанией. Матч состоится 6 июля, начало — в 22:00.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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