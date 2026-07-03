Комбаров назвал лучшего футболиста в мире

Бывший футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров назвал бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо лучшим игроком планеты.

— Как бы сейчас Бразилия играла с Роналдиньо?

— Если бы Роналдиньо был в своём прайме, в лучшей форме, я думаю, он точно бы не испортил. На мой взгляд, Роналдиньо – это лучший игрок планеты. К сожалению, дистанция его прайма была короткой. Но что он делал на футбольном поле, как он получал удовольствие… Прямо в глазах было написано, что он просто дирижёр, — сказал Комбаров в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

24 июня футболист подписал контракт с итальянским клубом из Серии С «Равенна». Последний официальный матч Роналдиньо провёл ещё в 2015 году.