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Комбаров назвал лучшего футболиста в мире

Комбаров назвал лучшего футболиста в мире
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Бывший футболист московского «Спартака» Кирилл Комбаров назвал бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо лучшим игроком планеты.

— Как бы сейчас Бразилия играла с Роналдиньо?
— Если бы Роналдиньо был в своём прайме, в лучшей форме, я думаю, он точно бы не испортил. На мой взгляд, Роналдиньо – это лучший игрок планеты. К сожалению, дистанция его прайма была короткой. Но что он делал на футбольном поле, как он получал удовольствие… Прямо в глазах было написано, что он просто дирижёр, — сказал Комбаров в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

24 июня футболист подписал контракт с итальянским клубом из Серии С «Равенна». Последний официальный матч Роналдиньо провёл ещё в 2015 году.

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