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MD раскрыл крайний срок, который «Барселона» установила для переговоров по Альваресу

MD раскрыл крайний срок, который «Барселона» установила для переговоров по Альваресу
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«Барселона» рассматривает завершение чемпионата мира 2026 года (19 июля) в качестве крайнего срока для проведения переговоров о покупке нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, после окончания мирового первенства сине-гранатовые будут ждать ответа от «матрасников» насчёт аргентинского футболиста. В случае затягивания переговорного процесса «Барселона» готова рассмотреть вариант с покупкой другого форварда. При этом в каталонском клубе ожидают, что Альварес может сам подтолкнуть «Атлетико» к переговорам.

Напомним, после матча чемпионата мира 2026 года с Австрией (2:0) Альварес сказал: «Лучшее для моего будущего — это трансфер».

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