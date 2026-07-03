Криштиану Роналду сравнялся по голам за сборную на крупных турнирах с бразильцем Роналдо

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сравнялся с легендарным бразильцем Роналдо по количеству голов за сборную на крупных международных турнирах. Оба форварда забили по 25 мячей.

Роналду забил свой 25-й гол на чемпионатах мира и Европы в матче 1/16 финала мирового первенства 2026 года с Хорватией (2:1). 41-летний нападающий забил с пенальти на 68-й минуте.

В ночь со 2 на 3 июля состоялся 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.