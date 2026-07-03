Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португальский агент Барбоза: Хорватия играла лучше, чем мы

Португальский агент Барбоза: Хорватия играла лучше, чем мы
Комментарии

Португальский агент Паулу Барбоза подвёл итоги матча сборных Португалии и Хорватии в рамках 1/16 финала ЧМ-2026. Португальцы добыли победу со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Мы рады, потому что выиграли. Был хороший матч в том плане, что обе команды играли на победу. Нам повезло в какой-то мере, поскольку у Хорватии было очень много моментов. Фактически были отменены три гола. Были большие эмоции. В конце мы думали, что будет дополнительное время.

Я бы сказал, что Хорватия провела очень хороший матч. В первом тайме Португалия играла неплохо, хоть и был один момент. Во втором тайме у Хорватии было много моментов. В атаке мы стали играть лучше, но в обороне были большие проблемы. Мы выиграли, но, думаю, Хорватия играла лучше, чем Португалия», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
Материалы по теме
ВАУ! Гол Роналду, камбэк Португалии на 90+4-й и отмена мяча Хорватии на 90+13-й!
ВАУ! Гол Роналду, камбэк Португалии на 90+4-й и отмена мяча Хорватии на 90+13-й!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android