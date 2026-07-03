Португальский агент Барбоза: Хорватия играла лучше, чем мы

Португальский агент Паулу Барбоза подвёл итоги матча сборных Португалии и Хорватии в рамках 1/16 финала ЧМ-2026. Португальцы добыли победу со счётом 2:1.

«Мы рады, потому что выиграли. Был хороший матч в том плане, что обе команды играли на победу. Нам повезло в какой-то мере, поскольку у Хорватии было очень много моментов. Фактически были отменены три гола. Были большие эмоции. В конце мы думали, что будет дополнительное время.

Я бы сказал, что Хорватия провела очень хороший матч. В первом тайме Португалия играла неплохо, хоть и был один момент. Во втором тайме у Хорватии было много моментов. В атаке мы стали играть лучше, но в обороне были большие проблемы. Мы выиграли, но, думаю, Хорватия играла лучше, чем Португалия», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.