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Хорватия установила антирекорд по пропущенным пенальти с момента своего дебюта на ЧМ

Хорватия установила антирекорд по пропущенным пенальти с момента своего дебюта на ЧМ
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Сборная Хорватии установила антирекорд по пропущенным пенальти с момента своего дебюта на чемпионатах мира в 1998 году. Это случилось в матче 1/16 финала мирового первенства 2026 года, в котором хорваты уступили Португалии со счётом 1:2. Форвард португальцев Криштиану Роналду реализовал пенальти, сравняв счёт на 68-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Этот мяч стал восьмым пропущенным для сборной Хорватии с пенальти. Это худший показатель среди сборных с 1998 года. На втором месте по этому показателю сборная Франции (семь пропущенных мячей), третье место занимает Аргентина (шесть мячей).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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