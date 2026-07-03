Хорватия установила антирекорд по пропущенным пенальти с момента своего дебюта на ЧМ

Сборная Хорватии установила антирекорд по пропущенным пенальти с момента своего дебюта на чемпионатах мира в 1998 году. Это случилось в матче 1/16 финала мирового первенства 2026 года, в котором хорваты уступили Португалии со счётом 1:2. Форвард португальцев Криштиану Роналду реализовал пенальти, сравняв счёт на 68-й минуте.

Этот мяч стал восьмым пропущенным для сборной Хорватии с пенальти. Это худший показатель среди сборных с 1998 года. На втором месте по этому показателю сборная Франции (семь пропущенных мячей), третье место занимает Аргентина (шесть мячей).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).