Дешам подарил Мбаппе памятную футболку в честь 100 матчей в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подарил нападающему и капитану Килиану Мбаппе памятную футболку в честь 100 матчей, проведённых в составе «трёхцветных». На текущий момент 27-летний футболист провёл 102 игры за национальную команду.

Дешам подарил Мбаппе футболку за 100 матчей в сборной Франции:

Мбаппе дебютировал в сборной Франции под руководством Дешама в 2017 году. В 102 матчах в составе «трёхцветных» нападающий отметился 62 голами и 42 результативными передачами. В 2018 году Мбаппе с национальной командой стал чемпионом мира. В 2022 году сборная Франции дошла до финала мирового первенства.