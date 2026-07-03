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Португальский агент Барбоза: у Испании преимущество, они играют с другой интенсивностью

Португальский агент Барбоза: у Испании преимущество, они играют с другой интенсивностью
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Португалии встретится с командой Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Испании очень сильная команда. Мы видели, как они играли с Австрией. Будет очень интересный матч. С Хорватией мы показали хорошую игру и, надеюсь, сможем играть наравне с Испанией. Все понимают, что в команде ещё есть проблемы. Конечно, у Испании преимущество. Они играют более интересно и с другой интенсивностью. Будет очень тяжёлый матч. У Испании есть явное преимущество», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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