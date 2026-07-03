Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У сборной Египта произошёл конфликт с полицией Далласа после прибытия в город для участия в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Австралией

У сборной Египта произошла перепалка с полицией перед матчем ЧМ-2026 — AS
Комментарии

У сборной Египта произошёл конфликт с полицией Далласа после прибытия в город для участия в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Австралией. Об этом сообщает издание Diario AS.

По данным источника, когда игроки проходили через холл гостиницы, несколько болельщиков попытались подойти ближе к команде. Главному тренеру сборной Египта Хоссаму Хассану не понравилось, что полицейские не позволили ребёнку сфотографироваться с футболистами. Именно это, как утверждается, стало причиной словесной перепалки, которая сопровождалась толчками между сотрудниками службы безопасности, представителями тренерского штаба и некоторыми игроками.

В итоге Хоссама Хассана увели с места происшествия, а многие болельщики так и не смогли встретиться с футболистами национальной команды.

Матч Австралия — Египет состоится сегодня, 3 июля, начало — в 21:00.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Австралия — Египет: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android