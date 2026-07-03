У сборной Египта произошла перепалка с полицией перед матчем ЧМ-2026 — AS

У сборной Египта произошёл конфликт с полицией Далласа после прибытия в город для участия в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Австралией. Об этом сообщает издание Diario AS.

По данным источника, когда игроки проходили через холл гостиницы, несколько болельщиков попытались подойти ближе к команде. Главному тренеру сборной Египта Хоссаму Хассану не понравилось, что полицейские не позволили ребёнку сфотографироваться с футболистами. Именно это, как утверждается, стало причиной словесной перепалки, которая сопровождалась толчками между сотрудниками службы безопасности, представителями тренерского штаба и некоторыми игроками.

В итоге Хоссама Хассана увели с места происшествия, а многие болельщики так и не смогли встретиться с футболистами национальной команды.

Матч Австралия — Египет состоится сегодня, 3 июля, начало — в 21:00.