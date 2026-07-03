«Чем он заслужил?» Фанаты возмущены признанием Роналду лучшим игроком матча с Хорватией

Часть болельщиков выразила возмущением тем, что нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча с Хорватией (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. В этой встрече 41-летний форвард забил с пенальти. Это было единственное касание мяча Роналду в штрафной. Всего за матч он два раза пробил по воротам с учётом 11-метрового удара.

«Что он сделал, чтобы заслужить это?» — задал вопрос пользователь Rayven_szn.

«Бросьте. Он пропадал весь матч, пока вы не подарили ему пенальти. Отдайте это Леау», — написал Madersbach.

«Самый несправедливый обладатель этого приза на ЧМ. Награда у футболиста, который ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника, за исключением удара с пенальти», — оставил комментарий пользователь Абдулла Бин Мозид.

«ФИФА продвигает Роналду на этом ЧМ, а его фанаты слепы. Отнимают голы в ворота Португалии в двух матчах подряд», — написал Tested Don.

«Это похоже на платное сотрудничество. Нет шансов, что он получил приз честно. Это подтасовка», — оставил комментарий пользователь FolaSpeaks.

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