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Стала известна сумма, которую получит Нагельсман в случае ухода из сборной Германии — AS

Стала известна сумма, которую получит Нагельсман в случае ухода из сборной Германии — AS
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Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) и главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман пришли к соглашению, согласно которому специалист получит € 7 млн в случае добровольного ухода со своего поста, сообщает AS.

Руководство пытается убедить Нагельсмана уйти в отставку добровольно, утверждая, что это улучшит его имидж. При этом финансовый аспект является серьёзным фактором. В случае увольнения Нагельсман может получить около € 14 млн.

Сборная Германии проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:1, 3:4 пен.) и завершила своё участие в турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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