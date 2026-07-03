Стала известна сумма, которую получит Нагельсман в случае ухода из сборной Германии — AS

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) и главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман пришли к соглашению, согласно которому специалист получит € 7 млн в случае добровольного ухода со своего поста, сообщает AS.

Руководство пытается убедить Нагельсмана уйти в отставку добровольно, утверждая, что это улучшит его имидж. При этом финансовый аспект является серьёзным фактором. В случае увольнения Нагельсман может получить около € 14 млн.

Сборная Германии проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:1, 3:4 пен.) и завершила своё участие в турнире.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).