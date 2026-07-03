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Агенты защитника Челси и сборной Англии Трево Чалоба прибыли в Милан для переговоров о трансфере игрока в Интер.

Защитник «Челси» Чалоба может перейти в «Интер»
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Агенты защитника «Челси» и сборной Англии Трево Чалоба прибыли в Милан для переговоров о трансфере игрока в «Интер». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, Чалоба хочет играть в Серии А. За футболистом также следил «Комо», но лондонцы отклонили это предложение.

Трево Чалоба выступает за «Челси» с 2018 года. В прошлом клубном сезоне он провёл 47 матчей и забил три мяча. Его текущая рыночная стоимость составляет € 40 млн.

Сейчас защитник находится в расположении сборной Англии для участия в чемпионате мира – 2026. В 1/8 финала команда встретится с Мексикой. Матч состоится 6 июля, начало — в 3:00 мск.

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