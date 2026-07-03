Наиль Измайлов переизбран на пост президента ФНЛ

В Москве в рамках общего собрания руководителей клубов Лиги Pari состоялись выборы президента лиги. По итогам голосования Наиль Измайлов был переизбран на новый четырёхлетний срок. Об этом информирует пресс-служба ФНЛ на официальном сайте.

Подчёркивается, что выборы проводились открытым голосованием на общем собрании. Новый срок полномочий президента ФНЛ рассчитан на период 2026-2030 годов.

Измайлов занимает должность президента ФНЛ с 2022 года.

Измайлов работал в структуре ФК «Спартак» Москва с 2013 по 2019 год, в том числе в должности вице-президента. В феврале 2022 года он был назначен исполнительным директором ФНЛ.

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