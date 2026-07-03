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Отец Оздоева прокомментировал информацию о переходе игрока в «Краснодар»

Отец Оздоева прокомментировал информацию о переходе игрока в «Краснодар»
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Мустафа Оздоев, отец бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, прокомментировал информацию о переходе игрока в «Краснодар»

«Не знаю по поводу Магомеда и «Краснодара». Я уже лет 10 туда не лезу. Мы разговаривали где-то неделю тому назад. Магомед не сказал ни одного слова о «Краснодаре». Были другие клубы из Азии, даже было предложение из Греции. Однако про «Краснодар» со мной разговора не было. Если ему подходит такой вариант, никаких разговоров — пожалуйста. Ему уже 33 года. Поймите, как я туда буду лезть? Магомед должен сам думать. Пока о «Краснодаре» мне он не сказал», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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