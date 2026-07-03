Пак Чжи Сун возглавит комиссию по реформе южнокорейского футбола после вылета сборной с ЧМ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун станет председателем комиссии Министерства культуры, спорта и туризма по срочной реформе южнокорейского футбола после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года, сообщает Korea JoongAng Daily.

Новый комитет создан для решения вопросов, связанных с реформированием игры в свете массового общественного недовольства неудовлетворительным выступлением Южной Кореи на мировом первенстве. Комитет получил название «Инновационный комитет по корейскому футболу».

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав три очка, и не смогла пройти в 1/16 финала чемпионата мира.