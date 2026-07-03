Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пак Чжи Сун возглавит комиссию по реформе южнокорейского футбола после вылета сборной с ЧМ

Пак Чжи Сун возглавит комиссию по реформе южнокорейского футбола после вылета сборной с ЧМ
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун станет председателем комиссии Министерства культуры, спорта и туризма по срочной реформе южнокорейского футбола после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года, сообщает Korea JoongAng Daily.

Новый комитет создан для решения вопросов, связанных с реформированием игры в свете массового общественного недовольства неудовлетворительным выступлением Южной Кореи на мировом первенстве. Комитет получил название «Инновационный комитет по корейскому футболу».

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав три очка, и не смогла пройти в 1/16 финала чемпионата мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Президент Южной Кореи раскритиковал руководство национальной команды после вылета с ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android