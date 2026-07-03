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Кан: вероятно, соперничества уровня Месси и Роналду больше никогда не будет в футболе

Кан: вероятно, соперничества уровня Месси и Роналду больше никогда не будет в футболе
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Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан поделился мнением о соперничестве между Лионелем Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия), выступающими на чемпионате мира — 2026.

«Криштиану Роналду и Лионель Месси подталкивали друг друга к совершенствованию почти два десятилетия, и поистине удивительно видеть тот уровень футбола, который они продолжают демонстрировать. Их соперничество никогда не основывалось на словах. Оно строилось на игре. Каждый сезон они подталкивали друг друга к тому, чтобы стать ещё лучше. Вполне возможно, что в футболе больше никогда не будет соперничества, столь же стабильного и высокого уровня», — приводит слова Кана Marca со ссылкой на ZEE5.

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