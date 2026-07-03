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Дасаев: Роналду уже не такой, как раньше, но он не тормозит игру сборной Португалии

Дасаев: Роналду уже не такой, как раньше, но он не тормозит игру сборной Португалии
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Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Португалии встретится с командой Испании, а также о португальском форварде Криштиану Роналду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня Испания фаворит в паре с Португалией. Я за них переживаю и болею. А если говорить про игру Роналду, то он не тормозит игру сборной, он забивает. Да, может быть, Криштиану не такой, как раньше, но тренеру виднее при выборе состава», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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