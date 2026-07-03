Дасаев: Роналду уже не такой, как раньше, но он не тормозит игру сборной Португалии

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Португалии встретится с командой Испании, а также о португальском форварде Криштиану Роналду.

«Для меня Испания фаворит в паре с Португалией. Я за них переживаю и болею. А если говорить про игру Роналду, то он не тормозит игру сборной, он забивает. Да, может быть, Криштиану не такой, как раньше, но тренеру виднее при выборе состава», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).