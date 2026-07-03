Сборная Англии отложила перелёт в Мехико на ЧМ-2026 из-за возможного шпионажа — Daily Mail

Сборная Англии решила отложить вылет в Мехико для участия в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Мексикой из-за опасений относительно шпионажа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, после победы над ДР Конго (2:1) команда Томаса Тухеля вернулась на тренировочную базу в Канзас-Сити, а не отправилась в Мехико. Такое решение связано с опасениями по поводу утечки информации о тактических наработках. Отмечается, что тренировочная база английской сборной находится под усиленным контролем служб безопасности.

Ранее сообщалось, что мексиканские болельщики планируют устроить соперникам «ночь ада». Они собираются лишить футболистов сна накануне встречи 1/8 финала ЧМ-2026, используя мощные аудиоколонки и автомобильные сигналы.

Матч Мексика — Англия пройдёт 6 июля, начало — в 3:00 мск.