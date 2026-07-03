Радимов оценил перспективы сборной Испании после победы над Австрией в 1/16 финала ЧМ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы сборной Испании после победы над Австрией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (3:0).

«По тому, как сыграли испанцы, сложилось впечатление, что они действовали не на 100%. Но те скорости, которые они включили, Австрия не выдержала и близко. Если Испания продолжит прибавлять такими темпами, а вчера команда выглядела уже гораздо легче, то следующим соперникам не поздоровится», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В 1/8 финала турнира сборная Испании сыграет с командой Португалии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).