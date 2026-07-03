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«Локомотив» со счётом 8:0 разгромил «Знамя Труда» в товарищеском матче

«Локомотив» со счётом 8:0 разгромил «Знамя Труда» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Знамя Труда» из Орехово-Зуева. Игра проходила на стадионе «УТБ Баковка» в Одинцове. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу железнодорожников.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 июля 2026, пятница. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
8 : 0
Знамя Труда
Орехово-Зуево, Россия
1:0 Голубев – 2'     2:0 Мялковский – 25'     3:0 Голубев – 31'     4:0 Корнеев – 51'     5:0 Голубев – 62'     6:0 Мялковский – 64'     7:0 Раков – 73'     8:0 Корнеев – 80'    

В составе «Локомотива» хет-трик оформил 17-летний нападающий Владислав Голубев. По дублю оформили нападающие Руслан Мялковский и Артём Корнеев. Ещё один мяч забил форвард Вадим Раков.

В 17:00 мск железнодорожники начнут товарищеский матч с костромским «Спартаком». 11 июля «Локомотив» проведёт встречи с тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком».

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