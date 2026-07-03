«Локомотив» со счётом 8:0 разгромил «Знамя Труда» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Знамя Труда» из Орехово-Зуева. Игра проходила на стадионе «УТБ Баковка» в Одинцове. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу железнодорожников.

В составе «Локомотива» хет-трик оформил 17-летний нападающий Владислав Голубев. По дублю оформили нападающие Руслан Мялковский и Артём Корнеев. Ещё один мяч забил форвард Вадим Раков.

В 17:00 мск железнодорожники начнут товарищеский матч с костромским «Спартаком». 11 июля «Локомотив» проведёт встречи с тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком».

Материалы по теме Фото Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»

«Золотая» эра «Локомотива»: