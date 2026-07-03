«Локомотив» со счётом 8:0 разгромил «Знамя Труда» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «Знамя Труда» из Орехово-Зуева. Игра проходила на стадионе «УТБ Баковка» в Одинцове. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу железнодорожников.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 июля 2026, пятница. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
8 : 0
Знамя Труда
Орехово-Зуево, Россия
1:0 Голубев – 2' 2:0 Мялковский – 25' 3:0 Голубев – 31' 4:0 Корнеев – 51' 5:0 Голубев – 62' 6:0 Мялковский – 64' 7:0 Раков – 73' 8:0 Корнеев – 80'
В составе «Локомотива» хет-трик оформил 17-летний нападающий Владислав Голубев. По дублю оформили нападающие Руслан Мялковский и Артём Корнеев. Ещё один мяч забил форвард Вадим Раков.
В 17:00 мск железнодорожники начнут товарищеский матч с костромским «Спартаком». 11 июля «Локомотив» проведёт встречи с тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком».
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