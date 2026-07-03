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Юлиан Нагельсман уволен с поста главного тренера сборной Германии по футболу после вылета с ЧМ-2026

Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии
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Юлиан Нагельсман покидает пост главного тренера сборной Германии после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

«Я много думал в дни после нашего вылета и консультировался с доверенными лицами как лично, так и в рамках федерации. Решение далось мне нелегко. Моим главным приоритетом всегда был успех команды. После такого горького разочарования они заслуживают шанса начать всё сначала. Я хочу поблагодарить свой тренерский штаб, команду поддержки и всех в федерации, кто нас поддерживал, особенно игроков, с которыми мне посчастливилось работать. Особая благодарность также болельщикам. Вы поддерживали нас, вы верили нам, вы давали нам энергию, даже в трудные времена. Мне действительно больно, что мы вас разочаровали и не смогли подарить вам более запоминающиеся футбольные вечера на этом чемпионате мира. Вы заслуживали гораздо большего», — приводит слова Нагельсмана Немецкий футбольный союз (DFB).

Сборная Германии проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:1, 3:4 пен.) и завершила своё участие в турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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