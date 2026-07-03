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DFB заявил о намерении провести переговоры с Клоппом после ухода Нагельсмана

DFB заявил о намерении провести переговоры с Клоппом после ухода Нагельсмана
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Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте проинформировал о намерении провести переговоры с Юргеном Клоппом после расторжения контракта с Юлианом Нагельсманом, который занимал должность главного тренера бундестим с 2023 года.

«Что касается назначения нового тренера, руководство DFB теперь намерено провести переговоры с Юргеном Клоппом. Он уже дал понять, что в целом готов занять эту должность», — написано в сообщении DFB.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. До этого 59-летний специалист тренировал «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.

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