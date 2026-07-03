Ринат Дасаев: допускаю, что Месси может сыграть на чемпионате мира в 2030 году

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с командой Кабо-Верде, а также о перспективах форварда Лионеля Месси на участие в мировом первенстве 2030 года.

«Понятное дело, что Аргентина фаворит, но и Кабо-Верде может что-то показать. Посмотрим, в футболе случаются непредсказуемые вещи.

Месси играет, показывает свой футбол, какая разница, сколько ему лет? Думаю, он на него даже не смотрит, просто любит футбол и доказывает, что он лучший. Если у него есть здоровье и такое желание играть, почему этот чемпионат мира должен стать последним для него? Допускаю, что он и через четыре года может сыграть», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.