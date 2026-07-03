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В Немецком футбольном союзе объяснили уход Нагельсмана из сборной Германии

В Немецком футбольном союзе объяснили уход Нагельсмана из сборной Германии
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Немецкий футбольный союз (DFB) сделал заявление в связи с уходом Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной Германии, который он занимал с 2023 года.

«Представители акционеров и наблюдательный совет сегодня единогласно приняли решение по предложению президента DFB Бернда Нойендорфа немедленно расторгнуть контрактные отношения с главным тренером национальной сборной Юлианом Нагельсманом.

Юлиан Нагельсманн ещё накануне на конфиденциальном совещании с руководством союза попросил освободить его от должности после неутешительных результатов на чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Эта просьба была удовлетворена представителями акционеров и наблюдательным советом», — написано в заявлении DFB.

Президент DFB Бренд Нойендорф сказал следующее: «Немецкий футбольный союз выражает особую благодарность Юлиану Нагельсману за его работу с сентября 2023 года. Он отличается высоким уровнем самоотдачи и необычайными амбициями. Юлиан Нагельсман также является чрезвычайно ответственным и искренним человеком, которого мы все ценим».

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